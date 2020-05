Canicattì, BCC San Francesco dona 30 mila euro per dispositivi di protezione per la terapia sub-intensiva

Print This Post

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e le sue BCC aderenti, dall’inizio di questa complessa fase di emergenza per tutto il Paese, hanno continuato a servire le proprie comunità di riferimento e a sostenere l’economia reale italiana.

A cominciare dalle attività benefiche: ad oggi sono 98 le Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Iccrea che si sono impegnate per effettuare donazioni per circa 7 milioni di euro destinate al territorio, per dare risposte puntuali verso gli ospedali e le strutture sanitarie del territorio, ma anche verso Fondazioni e Associazioni del terzo settore.

In Sicilia sono 5 le BCC che hanno elargito donazioni per 100 mila euro: Banca San Francesco, BCC “Giuseppe Toniolo” di San Cataldo, BCC Mutuo Soccorso Gangi, BCC Pachino e BCC “San Giuseppe” di Mussomeli.

I destinatari delle donazioni, in denaro o in macchinari, ventilatori e defibrillatori, sono 8 ospedali e 2 fondazioni ed enti del terzo settore, sparsi in tutta la Sicilia.

BCC “San Giuseppe” di Mussomeli (Caltanissetta) Donazioni complessive per € 5.000.

Donazione di € 5.000 alla raccolta fondi “Conferenza di Mussomeli Pro Covid-19” della Società San Vincenzo de’Paoli Condigli.

BCC “Giuseppe Toniolo” di San Cataldo (Caltanissetta) Donazioni complessive per € 15.000.

Donazione di € 15.000 alla raccolta fondi “I poveri oggi ancora più poveri – Emergenza Coronavirus” della Caritas Diocesana di Caltanissetta.

BCC Pachino (Siracusa) Donazioni complessive per € 50.000.

Donazione di € 50.000 a favore degli ospedali del territorio (Maggiore di Modica; Trigona di Noto; Umberto I di Siracusa; ospedale di Taormina; ospedale di Acireale) e delle famiglie in difficoltà.

Banca San Francesco (Agrigento) Donazioni complessive per € 30.000.

Donazione di € 30.000 in per dispositivi di protezione per la terapia sub-intensiva agli ospedali di Canicattì, Agrigento, Licata e Ribera.

BCC Mutuo Soccorso Gangi (Palermo)

Donazioni complessive per € (non a conoscenza).

Donazione di € (non a conoscenza) per il reparto di rianimazione all’ospedale “Carlo Basilotti”.