Canicattì, BCC San Francesco: oggi pomeriggio progetto “InTour – Innovative Tourism”

Si svolgera oggi pomeriggio alle 16.00, presso il Centro Culturale San Domenico di Canicattì, Il progetto “InTour – Innovative Tourism”, un’iniziativa che valorizzerà, attraverso il rilancio del turismo, le nostre eccellenze.

Il progetto, verrà lanciato a Canicattì , oggi pomeriggio, dal suo ideatore Gabriele Nanni, del Gruppo Bancario Iccrea , responsabile del progetto.

La missione della Banca San Francesco, da oltre cent’anni, è di potenziare i territori e le comunità su cui opera .

Il Gruppo Bancario Iccrea, la prima banca locale del Paese, con vocazione territoriale, interpreta il turismo come una grande opportunità e come veicolo a 360° per il banking commerciale innovativo.

Il progetto consolida così una proposta di servizi – centrata sullo sviluppo di relazioni e collaborazioni tra la Banca San Francesco e partner qualificati – che possa efficacemente supportare i clienti del credito cooperativo nel nuovo scenario di evoluzione digitale e sharing economy.

Il Gruppo bancario Iccrea ha realizzato un pacchetto di soluzioni finanziarie e servizi volti a sostenere la crescita degli operatori del settore turistico, in grado di soddisfare ogni esigenza:

CartaBCC e la sua offerta integrata

CartaBCC POS

Finanziamenti, Leasing e Noleggio

Ventis con i suoi servizi ad alto valore aggiunto, Ventis City e VentisMobility

Partnership con aziende innovative

Il progetto “InTour- Innovative Tourism” attraverso il Gruppo

bancario punta ad essere sistema di riferimento e piattaforma di servizi

per il Turismo e per la valorizzazione dei consumi locali. In sintesi,

espressione della comunità e guida per l’innovazione.

“Siamo contenti di ospitare uno dei primi eventi organizzati dal

Gruppo Bancario Iccrea. La nostra banca, oggi più che mai, intende

continuare a svolgere un ruolo da protagonista sul territorio, e non

solo, tramite l’erogazione di servizi ma anche attraverso iniziative,

come questa, che diano la possibilità di rilancio del nostro territorio

e delle nostre eccellenze”, ha dichiarato Vincenzo Di Giacomo,

Presidente della Banca San Francesco.

“Con oltre 14,7 milioni di presenze certificate dalla CNA, la scorsa estate la Sicilia è stata la meta più ambita dai turisti italiani e stranieri. Sono trend positivi che lasciano ben sperare per lo sviluppo economico della nostra terra”, ha ricordato Vincenzo Racalbuto, Direttore Generale della Banca San Francesco.

“Tuttavia, nonostante l’ottimo risultato ottenuto dal Parco archeologico della Valle dei Templi, il 74% di queste presenze si è concentrato nelle province di Messina, Palermo, Trapani e Catania. Come banca del territorio conosciamo bene le potenzialità delle nostre eccellenze locali, è per questa ragione che abbiamo creduto fin da subito nel progetto InTour e continueremo a sostenere lo sviluppo turistico ed economico della nostra terra”.