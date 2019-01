Canicattì, BCC San Francesco: Vincenzo Racalbuto nominato direttore generale

Connect on Linked in

Con decorrenza primo gennaio 2019 il dott. Vincenzo Racalbuto assume la carica di Direttore Generale della Banca San Francesco di Canicattì.

La sua nomina è stata delibera dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di venerdì 28 dicembre.

Racalbuto, già vicedirettore generale, subentra a Michele Costanzo che, dopo quasi quattro anni, lascia la guida della Banca per andare in pensione.

Vincenzo Racalbuto ha fatto il suo ingresso nel mondo bancario nel lontano 1991 proprio presso l’istituto canicattinese, all’interno del quale, in circa vent’anni di attività, ha acquisito una solida esperienza in vari settori e occupando posizioni di crescente responsabilità dapprima nell’area Legale/Contenzioso e, successivamente, anche nell’Area Crediti di cui ne diventava responsabile.

Nel 2010 lasciava Banca San Francesco per una nuova esperienza professionale in un Gruppo Bancario veneto, assumendo l’incarico di responsabile commerciale per Sicilia e Calabria.

Dal 1° dicembre 2017, per unanime scelta dell’Organo Amministrativo, rientrava nel suo ex Istituto, dapprima con l’incarico di Credit Risk Manager con supervisione dell’area crediti con andamento anomalo e, successivamente, veniva nominato vicedirettore generale.

Con la nomina di Vincenzo Racalbuto alla Direzione Generale la Banca San Francesco, dopo circa vent’anni, torna ad avere al vertice dell’Esecutivo un canicattinese con l’incombenza straordinaria di traghettare la Banca all’interno del Gruppo Bancario Iccrea (GBI) di prossima costituzione. Il GBI è uno dei Gruppi voluti dalla riforma del credito cooperativo del 2016 e al quale l’Assemblea Straordinaria dei Soci di Banca San Francesco ha aderito lo scorso 16 dicembre.

Con la nomina del nuovo Direttore Generale la Banca di Canicattì, con oltre 117 anni di storia, ha oggi al vertice tre ex: infatti Presidente del Consiglio di Amministrazione è Vincenzo Di Giacomo (ex funzionario dell’Istituto) mentre Presidente del Collegio Sindacale è Lorenzo Fiore (ex Direttore Generale).