Nei giorni scorsi i giudici del Tribunale di Agrigento hanno disposto un approfondimento dibattimentale per due ventenni originari di Canicattì beccati a fumare del crack insieme ad una minorenne.

Tutto sarebbe avvenuto lo scorso 31 Ottobre quando gli uomini della polizia di stato appartenenti al locale Commissariato erano rimasti insospettiti dalla presenza dei giovani a bordo della propria auto parcheggiata nei pressi della chiesa di Sant’Eduardo.

Scattati i controlli sarebbe emerso come gli occupanti del veicolo stessero fumando del crack con una bottiglia di plastica modificata per di più insieme a una ragazzina di 17 anni.

Beccati in flagrante gli agenti hanno così continuato la perquisizione all’interno del veicolo riuscendo a rinvenire all’interno del posacenere 1,5 grammi di hashish e un bilancino di precisione che, in seguito alle formalità di rito, avrebbero fatto finire i due ventenni in manette.

In merito al dibattimento, terminato nei giorni scorsi, l’accusa ha chiesto per i due presunti colpevoli il rinvio a giudizio che dovrebbe essere fissato per il prossimo 13 Gennaio.



Di Pietro Geremia