Canicattì, beccati a fumare crack in auto: obbligo di firma per i due sospettati

Nella giornata di ieri il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha disposto l’obbligo di firma per i due ragazzi di 19 e 26 anni beccati giovedì scorso a fumare del crack in auto con una ragazzina. Il tutto era nato da un normale controllo del

territorio posto in essere da parte degli uomini del Commissariato di Polizia di Canicattì guidati dal Vice Questore Cesare Castelli i quali avrebbero sorpreso gli imputati a bordo di un autoveicolo parcheggiato nei pressi di Via Bellini intenti a consumare la sostanza stupefacente da una bottiglia di plastica modificata in presenza di una minorenne.

Dopo aver fatto scendere i sospettati dal mezzo gli agenti avrebbero avviato dapprima una perquisizione personale e veicolare dove sarebbe emersa una tavoletta di 55 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Una volta avviati gli accertamenti e sentite le difese degli imputati, il Gip agrigentino avrebbe dunque convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per tre volte a settimana.

Di Pietro Geremia