Canicattì, beccati in auto senza patente mentre cercano di sbarazzarsi di una cartuccia: 2 i denunciati

Nei giorni scorsi gli uomini della polizia di stato di Canicattì hanno beccato 2 persone, un 46enne e un 24enne, mentre si trovavano alla guida della propria auto cercando maldestramente di sbarazzarsi di una cartuccia d’arma da fuoco.

Da quanto emerso dai controlli posti in essere per verificare il rispetto delle norme per il contenimento del Covid -19 il 46enne, di origini nissene, non solo avrebbe violato le norme del codice della strada guidando privo di patente ma il mezzo sul quale era a bordo pare fosse pure sequestrato facendone scattare così la confisca.