Canicattì, beccati mentre rubano gasolio: denunciati 3 romeni

Tre romeni originari di Palma di Montechiaro sono stati denunciati in stato di libertà dagli agenti della Polfer di Canicattì con l’accusa di i tentato furto in concorso.

Nel dettaglio, pare che i 3 uomini siano stati beccati in castagna dai poliziotti mentre svuotavano il serbatoio di uno dei mezzi delle Ferrovie dello Stato che stazionava allo scalo di Canicattì.

Non era la prima volta che i treni erano vittima di scorribande. Per ben 3 volte infatti erano stati portati a segno altri tre furti di gasolio, una continuità che ha messo gli agenti in allerta facendo dunque scattare la trappola per i furfanti, ai quali sono stati pure sequestrati pure i ferri del mestiere: un tubo in gomma, diverse taniche e una Volkswagen Passat.

Sono tutt’ora in corso delle indagini per poter permettere di acquisire gli elementi per contestare ai malfattori le precedenti razzie.

Di Pietro Geremia