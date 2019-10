Canicattì, beccato a dare fuoco ad un’auto dopo un litigio: denunciato 30enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nei giorni scorsi gli agenti di pubblica sicurezza del Commissariato di Canicattì hanno denunciato in stato di libertà un 30enne di origini rumene per il reato di danneggiamento a seguito di incendio.

A quanto pare il giovane era stato notato dai poliziotti mentre si aggirava per le vie del centro cittadino con in mano una tanica di benzina. I movimenti sospetti e l’oggetto ancor più equivoco avrebbero dunque portato gli agenti a inseguire il 30enne per poi bloccarlo mentre tentava di disfarsi del bidone con ancora all’interno dei residui di liquido infiammabile.

Una volta portato in commissariato e messo alle strette, l’uomo di nazionalità rumena avrebbe dunque confessato i aver dato fuoco ad un’auto di un proprio connazionale per un litigio sorto a causa di motivazioni di natura economica.

Una volta accertati i fatti Il 30enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Di Pietro Geremia