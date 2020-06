Canicattì, beccato con droga e 47 mila euro in contanti: arrestato 29enne

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Caltanissetta, coadiuvati dai colleghi di Canicattì e dal gruppo Cinofili di Palermo, hanno arrestato un 29enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Stando a quanto emerso dalle indagini il giovane, originario di Caltanissetta ma domiciliato a Canicattì, pare che detenesse all’interno di un casolare situato in contrada Cannemaschi del paese dell’Uva Italia 95 grammi di cocaina, alcuni bilancini di precisione, del materiale per il confezionamento delle dosi e ben 47.000 euro in contanti occultati in una cassaforte sotterrata nel cortile.

Una volta terminati gli accertamenti di rito e sequestranto tutto il materiale rinvenuto il giovane e stato arrestato e trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Di Pietro Geremia