Canicattì, beccato con gioielli e arnesi da scasso in auto: denunciato 30enne

Gli uomini della polizia di stato di Canicattì hanno denunciato per ricettazione e possesso di oggetti atti allo scasso un 30enne di origini rumene.

In seguito ad un normale controllo del territorio portato avanti dagli agenti canicattinesi, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato fermato a bordo della propria auto dove, dopo un’accurata perquisizione, sarebbero stati ritrovati non solo degli strumenti solitamente utilizzati per compiere furti ma anche dei gioielli ed un orologio in oro il cui possesso non era stato giustificato.

Insospettiti, i poliziotti hanno dunque iniziato una solerte attività

investigativa grazie alla quale sono riusciti a risalire ai proprietari dei

beni, originari di Favara ed Enna, potendo quindi restituire il maltolto e

denunciare il 30enne rumeno.

Di Pietro Geremia