Canicattì, beccato ubriaco alla guida: denunciato 40enne

Gli uomini del commissariato di P.S. di Canicattì guidato dal Vice Questore cesare Castelli hanno denunciato in stato di libertà un 40enne residente in città per guida in stato di ebbrezza alcoolica.

L’uomo era stato individuato verso la fine del mese di aprile dai poliziotti a bordo del suo veicolo dopo essere finito fuori strada lungo la ss 122.

In seguito ai rilievi stradali di rito, il 40enne canicattinese era stato sottoposto agli esami alcoolemici presso l’Ospedale Barone lombardo dove gli accertamenti avrebbero dato esito positivo con un tasso alcoolemico riscontrato di ben 2.07 gr/litro a fronte di un limite di legge di 0.5 gr/litro.

Per tali violazioni del codice della strada al denunciato è stata dunque sequestrata l’auto per mesi 6 oltre ad essere stata comminata la sospensione della patente di guida. Al termine del processo il giudice potrebbe condannarlo anche ad una ammenda da 1500 a 6000 euro oltre l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e la confisca del veicolo.

Di Pietro Geremia