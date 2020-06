Canicattì, bimba muore durante trasporto in ambulanza: procura apre inchiesta

Connect on Linked in

Nei giorni

scorsi la Procura della Repubblica di Agrigento guidata da Luigi Patronaggio ha

aperto un’inchiesta sulla morte di una neonata durante il suo trasferimento in

ambulanza dall’ospedale Barone Lombardo di Canicattì verso il reparto di Terapia

intensiva neonatale del San Giovanni di Dio.

Tutto

sarebbe avvenuto nella giornata di Giovedì scorso quando dopo essere appena

nata, a quanto pare con un parto cesareo, la povera piccola è stata reputata in

pericolo di vita così da far optare i medici per il suo immediato trasferimento

al reparto Utim del nosocomio agrigentino.

Durante il tragitto in emergenza però il cuore della neonata ha smesso

improvvisamente di battere rendendo così vani i tentativi di porla in salvo.

Sul tragico caso le forze dell’ordine hanno dunque aperto un fascicolo

disponendo l’autopsia della piccola

vittima, notificando il fatto a medici e infermieri così da potervi prendere

parte con i propri consulenti, per verificare se ci siano state delle

responsabilità sanitarie.

Di Pietro

Geremia