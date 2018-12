Canicattì, bocciatura mozione di sfiducia: il comunicato del locale circolo Pd

Connect on Linked in

Il Partito Democratico di Canicattì esprime la propria soddisfazione per la bocciatura della mozione di sfiducia presentata in Consiglio Comunale nei confronti del Sindaco della Città, Avv. Ettore Di Ventura, a capo di una amministrazione che persegue con dedizione e spirito di sacrificio il bene della nostra comunità, scontrandosi quotidianamente con molteplici e gravissime problematiche frutto sia della inefficienza delle passate amministrazioni che di una pesantissima e diffusa crisi economica e sociale che investe il nostro Paese.

Tanto è stato fatto e tanto resta ancora da fare nei prossimi anni per salvare il nostro comune dal dissesto finanziario, per rendere i servizi più efficienti, per concretizzare quanto abbiamo promesso di realizzare nel nostro programma elettorale. Siamo certi che l’amministrazione saprà cogliere i contributi che le forze sane della città vorranno offrire alla sua attenzione, così come siamo certi che non si farà distogliere dal proprio lavoro prestando attenzione alla demagogia insulsa e inconsistente del movimento cinque stelle, né tantomeno agli insulti scomposti ed alle

critiche strumentali vomitate da sedicenti esponenti politici che in passato hanno ricoperto importanti cariche istituzionali nel nostro territorio, ridotte ormai ad ombre vocianti da socialnetwork, e che sono corresponsabili, a causa della loro inerzia e della loro incapacità, delle difficoltà drammatiche in cui, oggi, versa il nostro comune. Il Sindaco e l’amministrazione tutta, insieme al Partito Democratico, alle donne ed agli uomini della nostra comunità, continuerà a lavorare con forza e rinnovato vigore al benessere ed al progresso della nostra Canicattì.

Il Segretario di Circolo, Gaetano Vella.