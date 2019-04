Canicattì, bonifica residuato bellico: pianificato il brillamento

Connect on Linked in

Il sindaco Ettore Di Ventura informa che, a seguito

del rinvenimento di un residuato bellico inesploso, rinvenuto in un terreno

privato sito in C.da Sanfilippo (agro di Canicattì), sono stati predisposti,

sotto la regia della Prefettura di Agrigento, Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso

Pubblico, e di concerto con la Questura di Agrigento, le Forze dell’Ordine, il

Genio Guastatori, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana, il sindaco del

Comune di Caltanissetta, l’ENAC, Direzione Aeroportuale di Palermo, una serie

di interventi necessari alle operazioni di brillamento.

Le operazioni di bonifica avverranno sabato 13 aprile a

partire dalle 8:00-8:30 per concludersi tra le 12:30 e le 13:00. Sono state

emesse, pertanto, le ordinanze sindacali n°. 62 e 63/2019 con le quali vengono

disposti specifici divieti.

Con le suddette ordinanze sindacale, al fine di

consentire sia il transito del traino militare che il successivo brillamento in

C.da Grottarossa, debitamente individuata, viene ordinato, per venerdì 12 aprile, dalle 8:00 e fino alla

cessazione delle attività e per sabato 13 aprile c.a. dalle ore 0:00 e fino

a cessate necessità, il divieto di circolazione veicolare di ogni genere,

persone e animali nel tratto di strada comunale compreso tra la strada vicinale

S.Filippo e la SS 190 delle Solfare, in un raggio di m.300 dal luogo di

ritrovamento dell’ordigno bellico.

Il mezzo militare condurrà la bomba d’aereo di 500

libbre risalente alla 2° guerra mondiale sul luogo del brillamento percorrendo

il seguente tragitto: strada vicinale San Filippo, SS 190, SS 123 variante

Canicattì-Licata, prosecuzione SS122 sino ad arrivare al bivio Ponte Fazio, per

poi immettersi sulla SP 125, in territorio di Caltanissetta, fino alla

destinazione individuata.

Durante il trasporto dell’ordigno tutte le strade

vicinali, provinciali e di qualsiasi altra natura che si innestano sul suddetto

percorso saranno chiuse. Sabato, dalle 8:30, inoltre, sarà interdetto il volo

aereo (NOTAM) per piedi 3280 s.l.s. nelle zone interessate dalle operazioni di

bonifica.

Il sindaco intima di rispettare la segnaletica che

sarà apposta nelle zone interessate e di seguire le direttive delle Forze

dell’Ordine presenti sul posto.