Canicattì, bonificata contrada “Tre Fontane” beccati due trasgressori: pagheranno una multa da 500 euro(Foto)

A meno di due giorni dalla nostra segnalazione l’assessore Umberto Palermo si è subito attivato per ridare dignità alla zona di contrada “Tre Fontane” trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Ma subito dopo la bonifica qualcuno ha continuato a gettare rifiuti invalidando il prezioso lavoro svolto dagli operatori ecologici.

Questa volta però il gesto d’inciviltà non è passato inosservato, l’amministrazione comunale è riuscita a individuare e multare due trasgressori ai quali sarà elevata una maxi multa di 500 euro.

“Il lavoro svolto dall’amministrazione comunale per rendere la nostra città più pulita è continuo – commenta l’assessore Palermo – ma senza la collaborazione dei cittadini tutto diventa inutile. Se noi puliamo e subito dopo la gente continua a gettare i rifiuti per strada è come un cane che si morde la coda, lavoro inutile. In contrada Tre Fontane, così come in gran parte dei quartieri della città, abbiamo fatto un lavoro meticoloso ma con grande rammarico abbiamo visto che c’è chi si diverte a sporcare, questa volta però due persone sono state scovate, purtroppo per loro, la cattiva abitudine gli costerà un maxi verbale da 500 euro”.