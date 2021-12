Boom di contagi Covid a Canicattì, nelle ultime 24 ore sono stati 58 i nuovi casi di soggetti positivi al coronavirus.

L’emergenza Covid 19 si fa sempre più preoccupante in città, in meno di una settimana il numero dei cittadini contagiati è più che raddoppiato. Numeri che fanno rischiare imminenti nuove restrizioni.

Il sindaco ieri ha chiesto maggiori controlli da parte di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani considerato che in molti locali si registrano assembramenti ed in tanti hanno smesso di usare la mascherina.

“E’ una situazione allarmante- ha detto Corbo- in due giorni rischiamo di avere oltre 150 persone contagiate dal virus. Non è da escludere- ha concluso- che possa ricorrere ad emettere delle misure restrittive per evitare che il contagio possa ulteriormente aumentare. Chiederò un incontro con il Prefetto per pianificare controlli serrati delle forze dell’ordine considerato l’aumento preoccupante di persone che risultano positive al virus”.