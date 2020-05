Canicattì, bottiglie di birra e residui di cibo al quartiere Oltreponte: la protesta dei residenti

Connect on Linked in

Sembra che l’inciviltà regni sovrana nel quartiere Oltreponte di Canicattì.

I residenti del posto hanno lamentato la presenza di alcuni incivili che, in barba alle normali regole di rispetto della Cosa Pubblica, si recano giornalmente presso il campetto situato in via Inghilterra lasciando una vera e propria discarica composta da bottiglie di vetro e plastica (contenenti birra e altre bevande) nonché una notevole quantità di bucce di girasole.

”Sembra siano passati stormi di pappagalli” – scrive in un commento un utente di Facebook descrivendo come la barbara massa di individui venga a fare lo spritz ogni giorno dalle 17.00 alle 23.00 per poi, appunto, abbandonare i resti delle bevute per terra o sui muretti come se nulla fosse.

“Vogliamo che il Sindaco inizi a far girare le pattuglie a far multe per cose più serie, i nostri figli devono giocare in ambienti sani” – tuonano i residenti del popoloso quartiere canicattinese.

Di Pietro Geremia