Canicattì, bruciata auto di un 30enne: le indagini delle forze dell’ordine

Ancora

incendi di auto a Canicattì.

L’ultimo per ordine di tempo è avvenuto nei giorni scorsi dove ad essere andata a fuoco è stata l’Audi A4 di proprietà di una 30enne originaria della città del Parnaso.

Il mezzo si

trovava parcheggiato in viale della Vittoria quando, improvvisamente, per cause

probabilmente dolose ha iniziato ad andare in fiamme immediatamente circoscritte

da parte dei vigili del fuoco appartenenti al locale distaccamento cittadino.

Una volta spento l’incendio gli uomini della polizia di stato hanno avviato le

indagini per stabilire le dinamiche, giudicate sospette, del rogo.

Di Pietro

Geremia