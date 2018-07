Canicattì, bruciata auto di una 37enne: avviate le indagini

Connect on Linked in

Una Hyndai Atos sita in via Varese e di proprietà una donna 37enne di Canicattì, per cause ancora da accertare, ha preso misteriosamente fuoco nella notte scorsa.

L’incendio è avvenuto all’alba e ha visto l’immediato intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì i quali hanno spento le fiamme evitando così che si potessero propagare verso altre autovetture situate nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dell’arma dei carabinieri che hanno avviato le indagini. In particolare, i militari hanno notato nelle vicinanze la presenza di telecamere di video sorveglianza che potrebbero aiutare le forze dell’ordine a fare chiarezza sul particolare evento.

Di Pietro Geremia