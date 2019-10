Canicattì, Buoni libro anno scolastico 2016/2017: ecco come riscuotere

Print This Post

L’amministrazione comunale di Canicattì, tramite l’assessore alla Pubblica istruzione, Angelo Cuva, informa la città che con mandato di pagamento numero 2003/2019 ha provveduto al pagamento dei “buoni libro Regionali anno scolastico 2016/2017“, per le classi 2°, 3° e ripetenti delle scuole medie inferiori.

Coloro che nella domanda di richiesta non hanno indicato l’IBAN, per poter riscuotere il contributo, dovranno recarsi al più presto agli sportelli della Tesoreria Comunale, presso la Banca UNICREDIT, di via Cesare Battisti.

Ai beneficiari che nella domanda hanno fornito l’IBAN l’importo è già stato accreditato.