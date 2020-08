Un gioco da perfetti incoscienti è stato messo in pratica nei giorni scorsi lungo la strada statale 122.

Nel tratto che collega la Città di Canicattì con Campobello di Licata e Ravanusa pare infatti che una banda di teppisti avrebbe avuto l’infelice idea di mettersi a lanciare sassi da un cavalcavia in direzione delle auto di passaggio.

Il fattaccio ha creato letteralmente in panico tra gli automobilisti in transito. Fortunatamente rimasti illesi, tanto da far chiamare le forze dell’ordine che, prontamente, sono intervenute in loco non riuscendo però a beccare i vandali in flagrante.

Di Pietro Geremia