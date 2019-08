Canicattì, cadono poster pubblicitari: paura sotto il ponte di Via Cirillo

Connect on Linked in

Una vigilia di ferragosto decisamente movimentata quella che si sta svolgendo in queste ore a Canicattì.

Sotto al ponte di via Cirillo, una delle principali arterie della città del Parnaso, pare che siano precipitati in strada alcuni poster pubblicitari. Sul posto sarebbero immediatamente intervenuti sia i rappresentanti delle forze dell’ordine che i tecnici al fine di portare via i detriti prima che potessero volare e far del male ai passanti.

A causare la caduta delle insegne, già da tempo malandate, sarebbero state le forti ondate di vento di Ponente che sta mettendo a dura prova non solo i bagnanti e saccopelisti delle spiagge siciliane, intenti a levare letteralmente le tende, ma anche le strutture (che siano temporanee o permanenti) poco ancorate a dei supporti ben saldi dei paesi dell’hinterlad.

Di Pietro Geremia