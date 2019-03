Canicattì, cala il sipario sulla XXI° edizione del carnevale canicattinese: tutti soddisfatti (Foto)

Connect on Linked in

E’ calato il sipario sulla XXI° edizione del carnevale canicattinese.

Nonostante il freddo pungente, migliaia le persone che hanno affollato viale regina Margherita fino a tarda notte.

Molto apprezzati i carri e le esibizioni dei gruppo di ballo. Soddisfatti gli amministratori pubblici, orgogliosi soprattutto del fatto che la gente non si è allontanata da Canicattì ma è rimasta in piazza per tutti i giorni dedicati alla kermesse.

Un plauso va all’associazione dei carristi, alle scuole di ballo, ai Dj locali che hanno animato le serate ed ai molti commercianti che hanno finanziato questa manifestazione.

“La speranza di tutti è che nel prossimo futuro la manifestazione acquisisca carattere regionale – commentano il Sindaco, Ettore Di Ventura e l’assessore ai Grandi Eventi , Katia Farrauto – in modo da avere dei contributi tali da realizzare un carnevale che possa essere motivo di orgoglio non solo per l’amministrazione e per le associazioni ma per l’intera cittadinanza”.

Questa manifestazione negli anni ha avuto una radicale trasformazione. Negli anni 90 nel periodo di carnevale vi erano strade semideserte, sparuti gruppi di ragazzi che, spinti dal bisogno di fare qualcosa di diverso o di trasgressivo, imbrattavano auto, passanti e vetrine con getti di schiuma da barba.

Oggi invece vediamo scendere in piazza migliaia di persone, di tutti i ceti sociali, che in maniera civile trascorrono in assoluta spensieratezza tutti i giorni dedicati alla kermesse.