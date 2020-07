Canicattì, Calcio a 5: il Futsal ammesso al campionato di serie B nazionale

Print This Post

l Futsal Canicattì è stato ammesso al campionato di serie B nazionale di calcio a 5.

Proprio oggi è stata ufficializzata la notizia attesa e meritata per la nostra Città.

Il traguardo raggiunto rappresenta una della pagine più belle della storia sportiva della nostra Città.

Un risultato ottenuto con grande caparbietà da una società che negli ultimi anni ha contribuito tantissimo alla valorizzazione e alla diffusione di questo sport, seguito e apprezzato da tantissimi nostri concittadini.

Adesso, superati i confini regionali della manifestazione, la società attraverso i sani valori dello sport e della competizione continuerà a onorare il nome della nostra Città.

Nei prossimi giorni incontreremo il Presidente, i Dirigenti, lo staff tecnico e i giocatori, per rinnovare i nostri più sinceri complimenti e per manifestare la volontà di collaborare da parte dell’Amministrazione Comunale.