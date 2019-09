Canicattì, Calvario preso d’assalto da incivili: decine di sacchi di rifiuti ai piedi della struttura sacra

Connect on Linked in

Sembra che nemmeno per i luoghi sacri si abbia più rispetto a Canicattì. Nei giorni scorsi gli operai dell’Iseda e della Sea si sono dati da fare per rimuovere un cumulo dei rifiuti che i soliti incivili avrebbero creato nei pressi del Calvario.

Ad essere presa di mira non sarebbe stata solo la chiesa ma anche le vie limitrofe come Via Duca degli Abruzzi, Pietro Micca e Via Verdi .

Il lavoro di pulizia viene spesso inficiato da incivili che incuranti delle sanzioni previste continuano a sporcare il territorio canicattinese,

Di Salvatore Gioacchino Cacciato