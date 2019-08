Canicattì, cambio al vertice della compagnia dei carabinieri

Connect on Linked in

Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Canicattì. Lascia il comando dopo circa 4 anni di permanenza in città il Capitano Mario Amengoni, trasferito alla Compagnia carabinieri di Vimercate , Monza-Brianza.

A sostituire il capitano Mario Amengoni sarà il collega Luigi Pacifico proveniente da Palermo. Per il Capitano Mario Amengoni questi 4 anni trascorsi alla guida Compagnia di Canicattì, di cui fanno parte le stazioni di Castrofilippo, Comitini, Grotte, Racalmuto, Aragona, Santa Elisabetta e Sant’Angelo Muxaro, sono stati molto intensi e ricchi di successi professionali.

Ottimi i risultati ottenuti sui fronti del contrasto alla criminalità comune ed organizzata. Nel contrasto allo spaccio ed alla detenzione di sostanze stupefacenti con arresti e denunce.

Ma il Capitano Amengoni è stato anche un Ufficiale dei carabinieri vicino alla gente, intransigente con chi non ha mai rispettato le regole anche quelle più elementari come il codice della strada.

Molto ha puntato nell’imprimere alle giovani generazioni quelli che sono principi fondamentali come il rispetto della Legalità e delle regole e non sono mai mancate le sue partecipazioni ad incontri e dibattiti nelle scuole di Canicattì e nei comuni di competenza della Compagnia.

Il capitano Amengoni, è stato un grande esempio di senso civico per la comunità canicattinese, un militare sempre in prima linea. Personalmente ho conosciuto il capitano Amengoni oltre che per motivi professionali anche in privato e posso affermare che non hai mai confuso il potere della funzione esercitata con quello dell’uomo, non hai mai messo al primo posto il grado ma l’uomo e l’amico sincero.

Difficilmente sarà possibile dimenticare il Capitano Mario Amengoni per la sua azione svolta in questi anni ed a lui va la gratitudine di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo sicuri che anche a Vimercate saprà distinguersi così come ha fatto dalle nostre parti.