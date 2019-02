Canicattì, Camino mal funzionante: divampa incendio in una villetta

Print This Post

Nella serata di Domenica scorsa sarebbe divampato un incendio all’interno di una villetta sita in contrada Giuliana a Canicattì di proprietà di un commerciante 47enne del posto.

Secondo quanto emerso da un accertamento degli uomini dell’arma dei carabinieri della locale caserma, le fiamme si sarebbero sviluppate per via di un malfunzionamento del camino che avrebbe procurato una fiammata iniziale, dalla quale il rogo si sarebbe inevitabilmente esteso nella villetta annerendo la stanza in cui era situato il camino oltre a danneggiare alcuni suppellettili.

DI Pietro Geremia