Sabato 10 Ottobre a Savelletri di Fasano, (Brindisi) nell’incanto della Puglia, tra le regioni più amate anche dagli sportivi, si è disputato il Campionato Italiano di Triathlon Medio 2020 con la Borgo Egnazia TRI, la gara su distanza 70.3 che sabato 10 ottobre a ha visto riunire i triatleti più forti d’Italia in lizza per il titolo nazionale.

Ai nastri di partenza, si sono dati appuntamento in Puglia ben 680 appassionati di nuoto, bicicletta e corsa che hanno gareggiato per la vittoria a fianco di triatleti plurimedagliati del calibro di Giulio Molinari e Alessandro Degasperi, per la categoria maschile, e Martina Dogana, Margie Santimaria in campo femminile.

le distanze che hanno coperto nel seguente ordine:

• 1.900mt a nuoto: suddivisi in due lap da 950m nell’acqua cristallina di Cala Masciola, la spiaggia di Borgo Egnazia.

• 90km in bicicletta: un percorso che inizia dalla costa brindisina di Savelletri per poi proseguire nell’entroterra della Valle d’Itria, ricca di fascino e tradizione e impreziositi dai caratteristici trulli pugliesi, patrimonio mondiale dell’umanità.

• 21km di corsa: un tracciato multilap da percorrere tre volte costeggiando il mare cristallino di Savelletri, passando

di San Domenico Golf e Borgo Egnazia, attraversando la campagna tra gli ulivi secolari e raggiunge il sito archeologico di Egnazia prima di arrivare al traguardo di Cala Masciola.

Ai nastri di partenza c’era anche Ivan Iannitti, il poliziotto Agrigentino che per la parte podistica corre per l’Atletica Canicattì. Eccellente la prestazione di Ivan che ha concluso la gara con il tempo complessivo 5 ore e 22 minuti.

“Il tempo – commenta Ivan – non mi ripaga dei mesi di preparazione, unico rammarico avere avvertito un principio di crampi alla gamba sx che ha compromesso la mia prestazione, ma questo fa parte dello sport!”