Canicattì, campo nomadi nella zona artiginale: intervengono i vigili urbani

Questa mattina, con grande sorpresa per tutti gli sportivi che solitamente utilizzano quel luogo per fare sport, la zona artigianale di contrada Bastianella è stata occupata da alcuni nomadi che avevano allestito all’interno un vero e proprio accampamento inibendo la zona a coloro che la utilizzano quotidianamente per le attività sportive.

Immediato l’intervento dei vigili urbani che hanno provveduto a far sgomberare quel luogo con grande soddisfazione per i fruitori.

L’amministrazione comunale intanto, sta accelerando le procedure per consentire la vendita degli spazi nell’area P.I.P piano per gli investimenti produttivi (Zona artigianale) di contrada Bastianella.