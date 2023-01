Gli agenti del commissariato di Canicattì hanno scoperto, in una struttura in contrada “Pizzogrosso”, 7 cani in stato di abbandono, gli animali erano in condizioni igienico-sanitarie precarie.

I poliziotti, durante il sopralluogo, hanno scoperto anche la carcassa di un ottavo cane, le cause della morte sono da verificare, potrebbe trattarsi di avvelenamento.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia Municipale e i veterinari dell’Asp di Agrigento. Identificate le persone presenti sul posto, fra queste anche il presunto proprietario degli animali, un cinquantasettenne di Canicattì, che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Le ipotesi di reato contestate sono maltrattamenti di animali e uccisione di animali. I sette cani sono stati portati in un canile privato.

