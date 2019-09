Canicattì, Cantieri di lavoro per disoccupati: la Regione Siciliana ne autorizza e finanzia due

L’assessore allo Sviluppo Territoriale, Rosa Maria Corbo, informa che nei giorni scorsi è giunta la nota del Dipartimento regionale del Lavoro, dell’Impiego, Assessorato Regionale della Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro, con la quale viene notificato che sono stati autorizzati e finanziati due cantieri di lavoro per disoccupati, ricadenti nell’Asse 8 “Promozione dell’Occupazione e della Inclusione Sociale”.

I lavori dovranno essere avviati entro 60 giorni e interesseranno uno la sistemazione del marciapiede di via Marconi e del tratto a valle di via Sen.Gangitano, 16 i lavoratori che saranno impegnati per un finanziamento di €.112.162,71 (durata 63 gg.); l’altro, la cui durata è fissata in 72 gg, riguarderà la sistemazione dell’area compresa tra la via Marconi e la via Sen. Gangitano, per un finanziamento di €.122.949,60; 15 i disoccupati che troveranno temporanea occupazione.

La nomina del direttore dei lavori avverrà, nel rispetto dell’evidenza pubblica, tra coloro che hanno presentato la propria candidatura e siano iscritti all’Albo unico regionale istituito presso l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico.

La selezione del personale istruttore avverrà, sempre rispettando l’evidenza pubblica, fra gli iscritti all’Albo degli istruttori tenuto dai Servizi Centri per l’Impiego competenti per territorio.