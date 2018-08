Canicattì, carabinieri beccano studenti di Racalmuto con 100 grammi di marjuana

Connect on Linked in

Pensavano di farla franca due insospettabili studenti originari di Racalmuto beccati dagli uomini dai carabinieri di Canicattì nella serata di venerdì scorso. Nel dettaglio, i militari, durante il proprio ordinario servizio di prevenzione all’interno della città di del Parnaso, avrebbero notato due 20enni a bordo di un’auto zigzagare per le vie del centro, forse nel vano tentativo di eludere i controlli. Una volta raggiunti, i due non hanno posto nessuna resistenza ai militari, dichiarando anzi di trovarsi nei paraggi solo per una tranquilla passeggiata distensiva. Una risposta che evidentemente non ha convinto i solerti uomini dell’arma i quali hanno dunque avviato una perquisizione all’interno dell’auto rinvenendo 100 grammi di marijuana di ottima qualità del valore complessivo di circa 100 euro. Scoperto il “bottino” i due studenti sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e posti agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento.

Di Pietro Geremia