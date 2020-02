Canicattì, carnevale: aggredita una ragazzina alla villa comunale

Connect on Linked in

Una serata da dimenticare per un’adolescente canicattinese che, ieri sera, mentre passeggiava in compagnia delle amiche , nei pressi della villa comunale, è stata , prima importunata e poi aggredita da un gruppo di coetanei masherati che l’avrebbero colpita con calci e pugni. La ragazzina è scoppiata in lacrime e si è rifugiata in un locale vicino.

Per fortuna l’aggressione non ha avuto conseguenze gravi ma la dice lunga su quella che è l’atmosfera in queste serate carnevalesche dove dei ragazzi normali , in gruppo , si trasformano in teppistelli in cerca di nuove emozioni.

A dar loro manforte anche l’atmosfera assolutamente deludente e la mancanza di un diversivo, chi ieri sera si trovava a passare da viale regina Margherita, perlomeno chi come il sottoscritto era adolescente negli anni 90, ha rivissuto gli anni in cui il carnevale canicattinese era caratterizzato da strade semideserte, sparuti gruppi di ragazzi che, spinti dal bisogno di fare qualcosa di diverso o di trasgressivo, imbrattavano auto, passanti e vetrine con getti di schiuma da barba e con uova marce.

Ieri sera viale regina Margherita era così, ragazzini armati di bombolette di schiuma da barba hanno imbrattato vetrine e passanti , per la gioia dei tanti commercianti che oltre al danno, per la mancata organizzazione della manifestazione, hanno aggiunto anche la beffa per i disagi subiti.

Il carnevale canicattinese, ha avuto la sua rinascita negli anni 2000, con una vera e propria inversione di tendenza fino al 2011, una manifestazione in grado di coinvolgere migliaia di persone che arrivavano in città dall’hinterland nisseno e agrigentino, tanto da conquistare la nomina di terzo carnevale di Sicilia.

Un grande salto di qualità della kermesse, in piazza migliaia di persone, di tutti i ceti sociali, che in maniera civile trascorrevano in assoluta spensieratezza tutti i giorni dedicati al carnevale.

L’anno scorso, con tanti sacrifici da parte dei carristi, si era riusciti ad organizzare una manifestazione discreta quest’anno invece si è ritornati agli anni peggiori .

L’amministrazione comunale non è riuscita a trovare i fondi per un’organizzazione ottimale con tanta amarezza per le associazioni di carristi che reclamano ancora i contributi passati.

Non si esclude che gli amministratori pubblici , in base alle dotazioni economiche disponibili nel bilancio di previsione, possano dare atto ad una riorganizzazione di carattere gestionale chiamando in causa le associazioni per l’edizione 2021.

Vi proponiamo un video, relativo all’edizione del carnevale canicattinese 2006, con l’auspicio che la kermesse ritorni ai suoi antichi splendori.