Canicattì celebra la Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia con gli alunni dell'I.C. "G. Verga"

Ieri l’Istituto Comprensivo “G. Verga” di Canicattì ha ospitato un’importante celebrazione in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia. L’evento, organizzato dal KC Parnaso con il presidente Santo Scaglione, si è svolto sia in presenza sia online, in collegamento con una videoconferenza nazionale promossa dal Kiwanis Distretto Italia San Marino.

La dirigente scolastica, la dottoressa Ausilia Corsello, ha introdotto l’incontro presentando agli alunni il Kiwanis Club e il suo impegno costante nel promuovere iniziative formative nella scuola.

Gli studenti hanno accolto con entusiasmo il presidente del club, mostrando i disegni realizzati in occasione della Giornata dei Diritti dell’Infanzia.

Videoconferenza nazionale per celebrare i diritti dei bambini

Durante la giornata, gli studenti hanno partecipato a una videoconferenza moderata da Rosalba Fiduccia, Luogotenente Governatore della Divisione 6 Sicilia, aperta dal saluto del Governatore del Kiwanis Distretto Italia San Marino, Stefano Farese.

Tra i presenti figuravano anche i Past Governatori Salvatore Chianello e Angela Catalano, insieme agli alunni di oltre 30 scuole collegate da tutta Italia.

Nel corso dell’incontro, è stata evidenziata l’importanza del centenario della prima Dichiarazione dei Diritti dei Minori, avvenuta nel 1924 a Ginevra. Il Chair del Kiwanis Distretto Italia San Marino, Alessandro Mauceri, ha sottolineato l’importanza di promuovere la conoscenza dei propri diritti tra i minori, spiegando la necessità di diffondere la Convenzione dei Diritti del Fanciullo (CRC), approvata nel 1989 e ratificata da 196 Paesi.

Rosalba Fiduccia ha illustrato, con l’ausilio di slide, le principali tappe storiche che hanno portato alla nascita della Convenzione, mettendo in luce i diritti fondamentali dei bambini e i traguardi ancora da raggiungere per assicurare piena protezione e benessere ai minori.

L’impegno del Kiwanis per l’infanzia

Il Kiwanis, a livello nazionale e internazionale, è impegnato da oltre un secolo a sostenere i diritti dei bambini attraverso numerosi progetti, garantendo istruzione, salute e protezione. Durante l’incontro, gli alunni dell’I.C. “G. Verga” e quelli delle scuole collegate hanno partecipato attivamente, ponendo domande e mostrando un vivo interesse per gli argomenti trattati.

L’evento si è rivelato un’importante occasione per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dei diritti dell’infanzia e per ricordare che, nonostante i tanti traguardi raggiunti, restano ancora molti obiettivi da raggiungere per garantire un futuro migliore ai bambini di tutto il mondo.