Canicattì, centri estivi: la proposta di BULL FITNESS, rieducazione motoria, tiro con l’arco e piscina

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sarà pubblicato nei prossimi giorni il bando dedicato alle famiglie canicattinesi per poter usufruire dei “Centri Estivi Bianco Rosso 2020“, cosi come previsto dal Decreto Rilancio.

Le famiglie potranno richiedere al Comune i “voucher centri estivi” da presentare poi alle strutture aderenti così come comunicato dagli Assessori allo Sport ed alla Solidarietà sociale, Angelo Cuva ed Antonio Giardina.

Il club BULL FITNESS ha presentato una proposta, in collaborazione con istruttori laureati in Scienze motorie e istruttori federali del C.O.N.I. , mirata alla rieducazione motoria con particolare attenzione ai bambini dai 5 ai 12 anni .

Tra i compiti principali del progetto vi è quello di promuovere la pratica motoria, fisica e sportiva, nonché diffondere una maggiore consapevolezza e cultura del movimento tra i giovanissimi .

Un intero mese dedicato allo sport abbinato alla corretta postura in cui gli insegnanti di Educazione fisica vengono affiancati da tecnici federali abilitati da federazioni riconosciute dal CONI per garantire a tutti i partecipanti la massima professionalità

Mattinate sportive

Sport di squadra fino alla fine dell’estate , corsi di tiro con l’arco curati da tecnici federali FITARCO e sport in acqua in centri attrezzati convenzionati ….i ragazzi, una volta a settimana, potranno svolgere attività in acqua presso strutture convenzionate.

Kit di attrezzature

Per realizzare le attività, i ragazzi ricevono un kit di piccole attrezzature, utili alla scoperta degli sport, permettendo anche agli istruttori di proseguire il percorso iniziato anche dopo la fine del GREST….

Le famiglie interessate, non appena sarà pubblicato il bando del Comune, potranno chiedere di essere assegnate alla struttura che desiderano.

Per info e prenotazioni rivolgersi presso il club BULL FITNESS, in via della Costituzione 1 a Canicattì (Ag) , DAL LUNEDI AL VENERDI’ dalle 16.30 alle 20.00.