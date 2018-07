Canicattì, chiusura casa di riposo Burgio Corsello: lo sfogo di Leonardo Di Stefano

Connect on Linked in

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di Leonardo Di Stefano in mertio alla chiusura dell’istituto Burgio Corsello di Canicattì.

“Con la presente per manifestare, in primo luogo, il mio sdegno unito al mio stupore per la chiusura della Casa di Riposo per anziani “Maria Burgio” di Canicattì in via Menfi.

Dopo 135 anni al servizio di anziani e non abbienti, bisognosi di assistenza e di conforto. Misteriosamente, senza preavviso, in assoluto silenzio, come a volere nascondere chissà quale mistero, dopo avere sballottato gli anziani ospiti a destra e a manca, oggi, 24 luglio 2018, chiude la sua nobile attività.

Ma ciò che a me colpisce è il silenzio e la totale e l’indifferenza dell’Amministrazione Comunale in carica, indifferenza che ha tutto il sapore della complicità.

Un gruppo di cittadini, sensibili alla drammatica chiusura, vogliono capirci di più, per poter vedere in faccia i veri responsabili del fallimento. Per questo opportuno chiarimento per meglio capire, ci siamo dati appuntamento domani 25 luglio 2018 alle ore 11,00 proprio nell’ Istituto della Casa di Riposo in via Menfi.

Tutti i cittadini che lo desiderano possono partecipare per sensibilizzare gli organi responsabili ad intervenire per scongiurare la chiusura. Invito tutti gli Organi di Stampa a dare il meritato rilievo a un fatto così grave.

Leonardo Di Stefano