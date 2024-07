In base alla determinazione sindacale n.19/2024, l’amministrazione comunale di Canicattì, informa la cittadinanza che martedì 2 aprile 2024, gli uffici comunali rimarranno chiusi.

Questa decisione è stata presa considerando il minor afflusso di pubblico e la ridotta richiesta di servizi in prossimità delle festività.

La chiusura si inserisce in un’ottica di riduzione della spesa pubblica e di contenimento dei consumi energetici, in linea con i periodi di minore accesso ai servizi da parte dell’utenza e minor numero di personale in servizio dovuto alla fruizione di ferie.

Nonostante la chiusura, saranno garantiti i servizi essenziali di Stato Civile, Anagrafe, Cimitero e la pronta reperibilità della Polizia Municipale.

Si precisa che ai dipendenti verrà computato un giorno di congedo ordinario per la suddetta data.