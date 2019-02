Canicattì, coltivava droga in casa: condannato 30enne

Print This Post

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento ha condannato a 10 anni di reclusione il 30enne originario di Canicattì F. C. per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’uomo era stato sorpreso dagli uomini dell’arma dei carabinieri della locale stazione dopo aver notato un sospetto via vai dalla sua abitazione al punto tale da far scattare una perquisizione all’interno della stessa che ha permesso così di ritrovare una vera e propria piantagione con varie piante di “canapa indiana” dal peso di circa 2,5 chili.

In dibattimento il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a due anni di reclusione, pena in seguito ammorbidita dal giudice monocratico che ha riqualificato l’episodio come un “fatto di lieve entità”.

Di Pietro Geremia