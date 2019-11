Canicattì, comincia la settimana europea per la riduzione dei rifiuti: coinvolte le scuole

Print This Post

Tutto pronto per la “Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti 2019″.

L’evento, che coinvolgerà una vasta gamma di enti pubblici, è volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla corretta riduzione dei rifiuti nel corso di una sola settimana, e nei giorni scorsi avrebbe avuto il patrocinio da parte delle aziende della Rti Sea, Iseda ed Ecoin facendo così partecipare l’Aro Canicattì-Camastra.

Per quanto riguarda la città di Canicattì, le iniziative si terranno nelle scuole cittadine dal 5 al 10 dicembre dove gli alunni più piccini saranno coinvolti attraverso lezioni e giochi sul tema della raccolta differenziata, mentre i più grandi invece potranno seguire lezioni frontali di formazione ambientale.

Per meglio far capire l’importanza di una corretta gestione della differenziata alle nuove generazioni, ogni istituto potrà realizzare un mini spot pubblicitario e il più bello avrà l’onore di essere messo in onda.

Di Pietro Geremia