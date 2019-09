Canicattì, commercianti protestano contro trasferimento del terminal dei bus

Print This Post

Una vera e propria diatriba tra cittadini e commercianti sarebbe in atto in questi giorni a Canicattì.

L’oggetto della disputa, in cui il Sindaco Di Ventura farà da giudice, sarebbe la stazione dei bus di piazzale caduti di Nassirya che stando ai residenti del posto porterebbe un inquinamento acustico diurno e notturno ormai mal digerito.

In un primo momento, per alleviare i timpani e il sonno dei residenti, era stata spostata la fermata di bus di qualche centinaio di metri: una mossa che non sarebbe servita a molto dato l’aumento repentino delle proteste dei cittadini.

Di contro invece a voler che l’amministrazione comunale faccia un passo indietro riportando tutto allo stadio iniziale sarebbe i commercianti di Largo Aosta notevolmente preoccupati per il probabile calo di introiti economici derivante dal continuo via vai di viaggiatori e studenti. Di Pietro Geremia