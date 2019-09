Canicattì, commette 4 rapine in un mese: beccato dalla polizia

Connect on Linked in

Al termine di intensa e tempestiva attività il personale dell’ufficio controllo del territorio del Commissariato di Canicattì ha denunciato alla Procura della Repubblica un noto giovane canicattinese poiché ritenuto responsabile di ben 4 furti aggravati commessi nel decorso mese di agosto.

Invero, il commissariato interveniva sul posto ove erano stati segnalati i furti e ricevevano dettagliate denunce dalle parti offese iniziando una febbrile attività investigativa. Venivano sentiti diversi testimoni e visionare tante telecamera (sia pubbliche che di privati) poste nei pressi dei luoghi (per fortuna il territorio è coperto da tanti sistemi di videosorveglianza ) che risultavano di eccezionale interesse investigativo per attribuire la commissione dei reati al giovane delinquente, in una occasione collaborato da altro soggetto in corso di identificazione.