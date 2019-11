Canicattì, Comune emana bando pubblico di riqualificazione e gestione impianto sportivo polifunzionale

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il sindaco Ettore Di Ventura, informa che con Deliberazione G.M. N. 104 del 22/07/2019 è stato approvato il suddetto avviso pubblico.

L’impianto sportivo, di proprietà comunale, è costituito da un campo per il gioco delle bocce, uno per il calcetto, uno per tennis, pallavolo e basket, una pista di rotellismo, un locale annesso di servizi con bagni e spogliatoi e un’attigua villetta pubblica. Le istanze dovranno essere presentate entro il 30 dicembre 2019.

Il plico deve pervenire al Comune con una delle seguenti modalità: • a mezzo raccomandata; • mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; • nella forma di autoprestazione ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; • direttamente.

La consegna al recapito fisico del Comune di Canicattì, “Ente Comune di Canicattì – Ufficio Protocollo – Corso Umberto I, n. 59 – CAP 92024 Canicattì (Ag)”, dovrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00; faranno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione dell’Ufficio Protocollo.