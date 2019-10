Canicattì, Comune mette a disposizione del CTS un pulmino per il trasporto dei disabili

Print This Post

Nella giornata di oggi il comune di Canicattì guidato dal Sindaco Ettore di Ventura ha rimesso a disposizione del CTS il pulmino per il trasporto dei disabili che necessitano di raggiungere i centri di riabilitazione.

“E’ nostro dovere, da amministratori, garantire tutti i servizi necessari per le cure dei soggetti più deboli della comunità” – ha dichiarato il primo cittadino canicattinese.

“L’impegno di tutti è massimo: il pulmino per il trasporto disabili presso i centri di cura garantirà un altro servizio fondamentale, in ambito servizi sociali, andando ad aggiungersi a quelli già avviati,inerenti l’assistenza igienico sanitaria ai bambini portatori di handicap, al trasporto presso gli istituti scolastici dei bimbi con disabilità e al servizio ASACOM” – termina Di Ventura.





Di Pietro Geremia