Canicattì, concluso con successo il “Progetto Legalità” organizzato dall’Ass. Athena (Foto)

Anche Canicattì dice no alla mafia. In occasione del 26° anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro si è tenuta presso il Teatro Sociale, splendida struttura creata da Ernesto Basile, la premiazione del “Premio legalità” organizzato dall’Associazione Culturale Athena.

L’evento, patrocinato dal Comune di Canicattì, ha voluto premiare gli alunni delle scuole medie e superiori del territorio canicattinese che si sono cimentati nella creazione di elaborati sul tema dell’antimafia articolati sul libro del Prof. Di Natali “Per chi muore il sindaco”, presentato il 9 giugno scorso negli stessi locali dell’Ass. Athena, ormai divenuta uno dei centri culturali più importanti della città del Parnaso.

Per l’occasione dunque, al fine di valutare i lavori degli alunni, è stata incaricata una commissione ad hoc coordinata dalle Prof.sse Alù e Curto, è stata altresì composta dalle Prof.sse Marchese Ragona, Giglia, Lo Verme, Troisi, Pagliarello, dal Dott. Messina, dalla Dott.ssa Farrauto e dai fotografi Cimino e Farruggia. A dare letteralmente il la all’evento è stata Nicole Insalaco, giovanissima violinista dell’associazione musicale Gaspare Lo Nigro .

In seguito si sono susseguiti gli interventi degli illustrissimi ospiti come lo stesso Prof. Di Natali, il presidente emerito della Corte d’Appello di Caltanissetta Salvatore Cardinale e lo storico Enrico Quattrocchi, il tutto moderato dalla giornalista Valentina Garlandi, presidente dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino. A fare da intermezzo, permeando di ulteriore cultura l’incontro, sono stati gli attori Claudia Camilleri e Lillo Zarbo i quali hanno recitato la poesia “Le quattro candele” di Paolo Coelho. L’evento si è infine concluso con la premiazione delle scuole vincitrici da parte delle autorità politiche e militari presenti per l’occasione.

Di Pietro Geremia