Canicattì, condannata imprenditrice 51enne per bancarotta

Nella mattinata di Lunedì la prima sezione penale del tribunale di Agrigento ha condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione una imprenditrice canicattinese di 51 anni per il reato di bancarotta.

Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura pare che la donna, ritenuta amministratrice di fatto di una società dichiarata fallita nel 2011, abbia alterato la documentazione contabile nonché altri documenti societari con l’unico fine di occultare e quindi non far risultare agli atti alcune operazioni indebite.

Nel corso del dibattimento il pm aveva chiesto 4 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di bancarotta documentale e patrimoniale impropria, un’accusa ampiamente contestata dalla difesa che aveva invece chiesto l’assoluzione dell’imputata in quanto, secondo il legale, non era emersa nessuna prova che la donna fosse stata amministratrice della società nonché un possibile nesso tra il fallimento e la sua condotta.

Di Pietro Geremia