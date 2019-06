Canicattì, condizioni igienico – sanitarie fuori controllo al “ Foro Boario ” (Foto)

Connect on Linked in

Condizioni igienico sanitarie fuori controllo al “ Foro Boario ” di Canicattì.

Ci sono giunte in redazione diverse segnalazioni riguardanti le pessime condizioni in cui versa il “Foro Boario” luogo dove sono poste le isole ecologiche per il deposito dei rifiuti differenziati.

Ci siamo recati sul sito per verificare di presenza lo stato della struttura, all’interno, si trovavano alcuni mezzi dei vigili del fuoco che in quel posto si recano quasi giornalmente per caricare le autopompe di acqua .

I disagi vissuti dal personale dei vigili del fuoco sono notevoli, a partire dall’aria irrespirabile causata da un eccessivo accumulo di rifiuti fino al pericolo di contrarre infezioni a causa delle condizioni igienico sanitarie carenti. Sono presenti cumuli di rifiuti sparsi per terra, percolato e rifiuti ingombranti pericolosi.

Ma gli stessi identici problemi sono vissuti dai cittadini che si recano in quel posto per gettare i rifiuti nell’apposita isola ecologia, quel luogo in questo momento non è in condizioni di poter accogliere utenti.

La nostra testata invita l’Amministrazione Comunale, l’Assessore con delega al ramo, di prendersi l’impegno di provvedere al più presto, alla sistemazione dell’intera area (in termini di pulizia e di riorganizzazione) rendendola così pienamente fruibile.