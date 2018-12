Canicattì, conferimento rifiuti differenziati al CAM: Calendario attività 2018

Print This Post

Il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore alle Politiche Ambientali, Roberto Vella, informano la cittadinanza che da giovedì 3 gennaio fino al 31 gennaio 2019 nella sede dell’Ufficio ARO, posto al piano terra del complesso ex “Badia” in via Mariano Stabile, si procederà alla regolarizzazione e registrazione dei quantitativi di rifiuti differenziati conferiti nel corso dell’anno 2018 al CAM.

Per poter procedere

all’attività è necessario essere muniti di tessera sanitaria e delle ricevute

attestanti l’avvenuto conferimento.

Questi gli orari

previsti:

Fascia oraria mattutina

dal lunedì al venerdì

8,30-14,00

sabato 8,30 – 13,00

Fascia oraria pomeridiana

martedì e giovedì dalle

15,00 alle 18,00