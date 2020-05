Canicattì, confezioni di metadone vicino un parco giochi: le proteste dei residenti(Foto)

Connect on Linked in

Ci sono giunte in redazione diverse segnalazioni inerenti l’abbandono in strada di confezioni di metadone. L’ultimo episodio si è verificato in via Dei Bancari dove, nei pressi del parco Robinson, sono state segnalate, come si vede dalla foto allegata, confezioni di metadone ai bordi della strada, addirittura c’è anche un cartone con etichetta e codice a barre in bella vista.

Nel quartiere in questione non è la prima volta che succedono episodi simili. Anche in passato sono state ritrovate boccette di metadone e siringhe usate.

“Nonostante sia una strada sufficientemente trafficata episodi di questo genere si verificano frequentemente – commentano alcuni dei residenti – non è una bella esperienza uscire di casa e trovare ai bordi della strada siringhe utilizzate e confezioni di metadone.

Abbiamo segnalato più volte questa spiacevole situazione ma le cose non sono cambiate, anzi forse anche peggiorate. E’ una situazione particolarmente delicata e non facile da gestire ma invitiamo le autorità competenti a monitorare questa situazione “.

Il Metadone è un sostituto di sintesi dell’eroina ed un analgesico di potenza paragonabile a quella dell’eroina stessa.