Canicattì, Consegnati i lavori per messa a norma antincendio della scuola materna ed elementare Crispi

Sono stati consegnati ieri, 28 luglio, i lavori per messa a norma antincendio della scuola materna ed elementare Crispi. Ad aggiudicarsi la gara l’impresa Cammarata di Enna. Il costo dell’opera è di €. 49.992,28 “Finalmente dopo anni di attese- dichiara il sindaco Ettore Di Ventura- possiamo ripensare per la nostra città scuole più sicure per i nostri figli. Poco dopo il mio insediamento abbiamo riscontrato che diverse scuole versavano in condizioni disastrose per cui ci siamo messi all’opera per ridare ai nostri alunni strutture più adeguate e sicure.” “Finalmente si parte con i lavori di adeguamento – commenta l’assessore allo Sviluppo Territoriale Rosa Maria Corbo – soprattutto adesso che, con la prossima ripartenza dell’A.S. e le misure anticontagio prescritte dal Ministero, diventa più impellente la necessità di strutture scolastiche funzionanti e funzionali”.