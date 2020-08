Sono stati consegnati, martedì 4 agosto, i lavori per la messa a norma antincendio delle scuole Padre Gioacchino, media Pirandello, materna ed elementare E. De Amicis.

Ad aggiudicarsi la gara relativa alla scuola Padre Gioacchino, l’impresa R.B. Impianti di Maria Provenzano con sede a Mazara del Vallo (Tp).

I lavori a base d’asta ammontano a €. 36.667,58 oltre €.227,80 quali oneri di sicurezza non soggetti al ribasso,oltre IVA.

Il ribasso d’asta è stato del 21,16%.

L’importo netto dei lavori è di €.29.136,32 comprensivi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.227,80, oltre IVA.

I lavori alla scuola media Pirandello sono stati aggiudicati all’impresa Generali Costruzioni s.r.l. con sede a Caltanissetta.

I lavori a base d’asta sono €.24.692,02 di cui €. 24.373,10 soggetti a ribasso ed €.318,92 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Il ribasso d’asta è stato del 28,4343%; l’importo netto dei lavori è di €.17.761,70 compreso €.318,92 per oneri sicurezza ed oltre IVA.

Ad aggiudicarsi la gara per i lavori alla scuola materna ed elementare E.De Amicis è stata l’impresa Tecno Sistem di Castelli Alessandro con sede a Borgetto (Pa).

I lavori a base d’asta sono €.37.003,69 oltre €.231,40 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Il ribasso d’asta è stato del 19,7570%; l’importo netto dei lavori è di €.29.924,27 comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.231,40 oltre IVA.

“Continuano le attività dell’UTC per ridare alla Comunità scuole più sicure” – dichiara l’assessore allo Sviluppo Territoriale Rosa Maria Corbo.